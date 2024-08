Ciclistas voltam a juntar-se para mais uma Volta a Tramagal

A segunda edição da Volta a Tramagal está inserida nas festas em honra de Nossa Senhora da Oliveira, que se realizam de 14 a 17 de Agosto.

No dia 15 de Agosto a vila de Tramagal, no concelho de Abrantes, volta a receber mais uma edição daquela que é já uma referência nas provas de ciclismo da região ribatejana. A segunda Volta a Tramagal – Corrida Popular de Ciclismo realiza-se entre as 09h00 e as 13h00 de quinta-feira, feriado nacional, com competições que envolvem vários escalões etários.

A Corrida Popular de Ciclismo no Tramagal está inserida no programa das festas organizadas pela junta de freguesia do Tramagal, que decorrerem de 14 a 17 de Agosto, em honra de Nossa Senhora da Oliveira.

A corrida principal vai ter uma distância de 40 quilómetros realizados dentro da vila, com 10 voltas num circuito de quatro quilómetros. O regulamento obriga a que os atletas tenham mais de 15 anos para a corrida principal, sendo que há uma prova para jovens com idades entre os 11 e os 14 anos. As inscrições para as provas decorrem até 11 de Agosto. Da iniciativa faz ainda parte um passeio de bicicleta para crianças até 10 anos. A corrida de ciclismo é grátis para as provas nos escalões mais jovens e tem um custo de cinco euros para quem participa na prova principal.