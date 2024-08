Três atletas dos Caixeiros de Santarém no Mundial de Teqball

Os “Caixeiros” de Santarém contribuem com três atletas para a selecção nacional de teqball que vai disputar o próximo mundial da modalidade. São eles Baptiste Berna, Luís Santos e João Pinheiro. A segunda e última etapa de qualificação para o Campeonato do Mundo de Teqball 2024 decorreu em Lisboa. O evento reuniu os melhores atletas de teqball nacionais que competiram por lugares na selecção nacional.

Baptiste Berna, luso-francês a residir em Mulhouse e representante dos “Caixeiros” de Santarém, garantiu a sua presença no Mundial de Teqball pelo segundo ano consecutivo ao terminar a última etapa de apuramento no segundo lugar, na categoria de Singles Masculinos, fruto da combinação de resultados das duas etapas.

Também a dupla Campeã Nacional de Mixed Doubles, Manuela Parente (Porto) e Luís Santos dos “Caixeiros”, voltou a garantir uma presença num Mundial após vencer a última etapa. A dupla imbatível dos Caixeiros, Luís Santos e João Pinheiro, confirmou a sua supremacia na categoria de Doubles Masculinos e irá representar Portugal mais uma vez no Campeonato do Mundo. Esta será a quinta participação de João Pinheiro.