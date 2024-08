Convívio de pesca junta funcionários de oito municípios no Entroncamento

O Núcleo de Pesca dos Trabalhadores da Câmara da Golegã organizou o 17º Convívio Interautarquias em pesca desportiva na Barragem do Bonito, no Entroncamento. Estiveram reunidos 46 pescadores e uma jovem pescadora em representação de oito municípios: Golegã, Vila Franca de Xira, Avis, Vendas Novas, Celorico de Basto, Cascais, Paredes e Entroncamento.

A Zona A foi conquistada pela equipa 1 do município da Golegã, que ficou também em segundo da classificação geral. Leonor Caetano venceu em juvenis. O mais alto lugar do pódio geral foi alcançado pela equipa de Celorico de Basto, vencendo também a Zona B. Depois da prova os pescadores juntaram-se à mesa, num almoço que antecedeu a entrega de prémios.