Euterpe Alhandrense campeã nacional em tiro com arco

A época de campo 2023/2024 de tiro com arco chegou ao fim com resultados positivos para a equipa de arqueiros da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA). Na prova nacional de Equipas Seniores Homens Recurvo, a SEA conquistou o título de campeões nacionais por equipas, vencendo dois dos clubes que têm dominado o panorama nacional da modalidade nos últimos anos, o Real Sport Clube e o Sporting Clube de Portugal. Os confrontos foram decididos na fase de shoot-off, onde a equipa da SEA, composta por Marco Barata, António Faneca e Nuno Patrício, demonstrou grande mérito. Destaque também para, dos dez arqueiros da SEA que competiram, cinco terem conseguido apuramento para a Final Round enquanto os restantes obtiveram classificações positivas no Ranking Nacional, melhorando os resultados da época anterior. Desses cinco arqueiros da SEA que participaram na Final Round da época 2023/24, quatro subiram ao pódio e o quinto atleta alcançou o quarto lugar nacional, reflectindo um bom dia de competição para a Sociedade Euterpe Alhandrense.

Entre os competidores individuais, Simão Ribeiro sagrou-se vice-campeão nacional de Juniores Recurvo. Marco Barata, por sua vez, esteve muito perto de alcançar a final mas conseguiu apenas o terceiro lugar nacional. Sandra Ribeiro ficou em quarto lugar no Campeonato Nacional de Seniores Senhoras Compound.