Tomar voltou a ser a capital do judo

Tomar foi a capital do judo entre os dias 14 a 18 de Julho. A Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) organizou, no Pavilhão Municipal de Tomar, o X Open Internacional de Cadetes (14 de Julho) e o XVIII Estágio Internacional de juvenis, cadetes, juniores e seniores (15 a 18 de julho).

O XVIII Estágio Internacional foi conduzido pelo treinador ucraniano Georgii Zantaraia, campeão do mundo e três vezes campeão da Europa. O estágio contou ainda com a participação de figuras ilustres, como a judoca tomarense Patrícia Sampaio ou Telma Monteiro e a Bárbara Timo. Os eventos foram abertos ao público e de entrada livre. A organização contou com os seguintes parceiros: Federação Portuguesa de Judo, Exército Português, Instituto Politécnico de Tomar, Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, município de Tomar e Regimento de Infantaria Nº 15.