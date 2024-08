Uma mão cheia de ribatejanos a competir nas Olimpíadas de Paris

Duarte Seabra, João Coelho, Maria Martins, Ricardo Batista e Teresa Sampaio estão a viver o sonho olímpico e vão dar o seu melhor em representação de Portugal.

São vários os atletas com raízes ribatejanas que estão em Paris para competir nos Jogos Olímpicos 2024, com a ciclista Maria Martins e a judoca Patrícia Sampaio a repetirem a presença nas Olimpíadas depois de se terem estreado em Tóquio 2020. Maria Martins, 25 anos, é natural da Moçarria, Santarém, onde reside, e volta a ser a representante de Portugal na competição de Omnium de ciclismo de pista, depois de se ter estreado em Tóquio 2020 com a conquista de um diploma (7.º lugar). Do seu palmarés constam ainda a medalha de bronze no Mundial Omnium em 2022 e os títulos de campeã da Europa Scratch (Elites) e Omnium (sub-23).

Igualmente com conquistas internacionais no currículo, a judoca de Tomar Patrícia Sampaio, 25 anos, qualificou-se para os seus segundos Jogos Olímpicos como 13.ª classificada do ranking de -78kg do Judo. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais tem como resultados desportivos de referência o bronze europeu sénior, os dois títulos de campeã da Europa Júnior e as três medalhas de bronze em mundiais de juniores. Tem como objectivo para Paris disputar uma medalha.

Estreante nos Jogos Olímpicos, mas também já muito titulado a nível internacional, Ricardo Batista, nascido em Torres Novas há 23 anos, é uma das esperanças do triatlo nacional. Foi formado no viveiro do Clube de Natação de Torres Novas, que continua a representar e vai competir na prova individual e nas estafetas mistas de triatlo.

O cavaleiro Duarte Seabra, de Valada do Ribatejo, Cartaxo, participa pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, no concurso de obstáculos em hipismo, após o terceiro lugar no grupo B do ranking de qualificação olímpica. Duarte Seabra realça que a qualificação já foi uma vitória, mas não acha irrealista conseguir chegar à fase final da competição porque tem saltado todos os concursos de cinco estrelas (nível máximo).

João Coelho, 25 anos, nasceu em Lisboa mas viveu toda a vida no concelho de Vila Franca de Xira e foi nessa cidade que começou a estudar, na Escola Básica e Secundária Reynaldo dos Santos. O atleta que representa o Sporting vai competir nos 400 metros e aponta como objectivo chegar à final. Uma missão que o próprio admite ser difícil mas não impossível. Do seu currículo consta o título de campeão do mundo universitário e um 4.º lugar no mundial de pista curta.