“Campinas” de Coruche continuam encalhadas em pavilhão

Bicicletas de uso partilhado estão paradas devido a um problema tecnológico e sem luz verde para operar. Questões informáticas ainda “em acerto” adiam regresso dos velocípedes.

As bicicletas de utilização pública de Coruche, conhecidas como “campinas”, ainda não estão aptas a circular e o presidente da câmara, Francisco Oliveira (PS), espera ter novidades nas próximas semanas. Recorde-se que esta situação já tinha sido noticiada em Abril por O MIRANTE e, agora, o autarca lamenta o prolongamento do problema, afirmando mesmo que é um assunto em que lhe “dói o coração”.

Na última reunião do executivo camarário, o vereador Carlos Peseiro (CDU) voltou a questionar sobre o estado actual das bicicletas. Francisco Oliveira explicou que a situação lhe causa grande frustração. “Não é porque seja grande ciclista ou tenhamos tido cá a Volta a Portugal, mas porque efectivamente temos 30 bicicletas guardadas no pavilhão da central de camionagem e não as conseguimos ligar à ficha”. O edil explicou que todas as docas têm electricidade, mas referiu que as componentes tecnológicas requerem, além daquilo que é habitual na utilização de uma bicicleta, componentes digitais e electrónicos.

Francisco Oliveira referiu que estão “numa fase de acerto com todos os serviços que compõem a informática, a comunicação, a regulamentação das questões associadas ao site, a criação da página e a disponibilidade do próprio cartão da operadora para as bicicletas poderem circular, porque as bicicletas são controladas por um cartão, que comunica a localização da bicicleta e os percursos que fazem”. O autarca expressou a esperança de que até ao final do mês de Julho os serviços e técnicos do município consigam resolver o problema. “Lamento que não consiga dar outra resposta que não essa, tenho feito as diligências necessárias, mas cada vez que nos viramos para um lado há um problema, depois viramos para outro lado e há um novo problema, seja informático, técnico ou tecnológico”, concluiu Francisco Oliveira.