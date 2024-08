Concluída reabilitação da ponte sobre o Rio Torto em Abrantes

A Infraestruturas de Portugal concluiu os trabalhos de reabilitação da ponte sobre o Rio Torto, localizada na EN363 em Bemposta, no concelho de Abrantes. Envolvendo um investimento de cerca de 300 mil euros, a empreitada compreendeu, entre outros trabalhos, a intervenção ao nível dos encontros e a reabilitação geral das estruturas de betão, reforçando as condições de estabilidade e segurança da travessia situada em Bemposta. Com a conclusão da reabilitação estão assegurados os adequados níveis de qualidade, fiabilidade e segurança da infraestrutura rodoviária, ao serviço da mobilidade das populações.