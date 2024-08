Projectos do Orçamento Participativo do Sardoal vão a votos em Agosto

Os quatro projectos aprovados no âmbito do Orçamento Participativo Municipal de Sardoal vão estar em votação entre 1 e 31 de Agosto. A Cobertura do Parque Infantil do Jardim de Infância de Sardoal, o Mural Valhascos – Terra da Couve Festival Solstício e o projecto Prevenção e Protecção Cardiovascular – Promoção da Actividade Física são os projectos finalistas. Podem ser conhecidos em pormenor no portal da autarquia e votados presencialmente nas juntas de freguesia , Balcão Único da Câmara do Sardoal ou na App MUNI.

As candidaturas para o Orçamento Participativo do Município de Sardoal 2024 decorreram entre Março e Abril. As candidaturas apresentadas enquadraram projectos exequíveis até ao montante máximo de 10 mil euros.