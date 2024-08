Vereador em Alenquer denuncia excesso de velocidade de viatura municipal

Uma viatura da marca Renault Clio, que pertence à frota da Câmara Municipal de Alenquer, circulou a alta velocidade na Auto-estrada A1 e foi fotografada. A denúncia foi feita publicamente, em reunião do executivo municipal pelo vereador do PSD, Nuno Henriques, que garante ter imagens que documentam o sucedido.

“Recebi informação com imagem de uma viatura identificada como sendo do município de Alenquer que circulava a alta velocidade na A1, na segunda-feira, e que saiu em Santarém às 18h23”, afirmou. De acordo com o autarca, que disse a matrícula do carro, o mesmo circulava entre os 160/165 km/h. “Deveria ser uma urgência, mas o veículo não ia identificado pela Protecção Civil”, atirou.