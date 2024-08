Vereadores do PSD abandonam reunião da Câmara de Azambuja

Rui Corça e José Paulo Pereira acusaram o vice-presidente António José Matos de prepotência e abandonaram a reunião do executivo municipal de Azambuja.

Os vereadores do PSD abandonaram a reunião do executivo da Câmara de Azambuja, que se realizou em Vila Nova da Rainha, em protesto contra o que consideram ser “a atitude prepotente” do presidente em exercício, António José Matos (PS). Rui Corça e José Paulo Pereira consideram que António José Matos, que presidiu à reunião por ausência do presidente Silvino Lúcio, impediu o legítimo direito dos sociais-democratas darem a sua opinião.

Na discussão de um ponto sobre transportes escolares, José Paulo Pereira insistiu com várias perguntas. A situação azedou quando António José Matos considerou que os vereadores da oposição estavam a passar um atestado de incompetência aos agrupamentos escolares do concelho.

Rui Corça começou a falar e o presidente em exercício disse “o senhor baixa a bolinha, e como isto está a descambar ponho o ponto à discussão porque sou eu que estou a dirigir a reunião e ponto final”. Após aprovação do ponto por unanimidade, Rui Corça ainda acusou António José Matos: “quem descambou esta reunião foi você e o seu comportamento que tem sido deplorável em algumas afirmações desde o início da reunião”. Os vereadores do PSD abandonaram a reunião e António José Matos rematou: “vamos continuar a reunião com quem está cá para trabalhar”.