CDU questiona presença de associações inactivas na Rede Social de Alenquer

Associações inactivas e entidades sem sede no município de Alenquer estão incluídas no Contrato Local de Desenvolvimento Social 5G. Vereador da CDU questionou o que acrescentam ao projecto.

Associações inactivas ou entidades sem sede no município de Alenquer fazem parte da rede social do concelho de Alenquer. A questão foi abordada em reunião do executivo municipal pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, que voltou a perguntar ao vereador Paulo Franco (PS) que intervenção é que estas entidades têm no Contrato Local de Desenvolvimento Social 5G (CLDS).

“Temos uma associação chamada A Voz do Amor, com sede em Corroios, e que tem como actividade a intervenção no apoio à família. Tem ou não intervenção no concelho? A Adega Cooperativa da Merceana existe ou é um lapso? Refere Montes de Alenquer Vinhos de Lisboa S.A., não estou a perceber onde é que isto cabe na questão social. Somaram uma série de entidades para quê e o que acrescentam ao projecto?”, questionou o autarca da CDU. As questões ficaram no ar uma vez que não obtiveram comentários nem do vereador Paulo Franco nem do presidente do município, Pedro Folgado.