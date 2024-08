Falta de paragem para transportes públicos em Carregueiros gera críticas da população

O munícipe Rui Graça demonstrou a sua preocupação com a inexistência de uma paragem para os Transportes Urbanos de Tomar (TUT) na localidade de Carregueiros, o que faz com que a população tenha de se deslocar para a paragem mais próxima, que obriga a uma longa caminhada. O desabafo por partilhado na última assembleia municipal extraordinária, com o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), a garantir que o município está empenhado em melhorar os serviços de transportes urbanos. Recorde-se que a reunião de autarcas decorreu precisamente em Carregueiros e teve forte adesão da população.

Rui Graça explicou que os moradores de Carregueiros são obrigados a caminhar até à paragem mais próxima, localizada na conhecida rotunda do IC9. Essa caminhada é efectuada pela Estrada Nacional 113, num percurso que o munícipe considera perigoso, dada a inexistência de passeios. Hugo Cristóvão garantiu que vai haver uma nova paragem dos TUT em Carregueiros, em princípio já a partir do mês de Setembro deste ano. O líder socialista referiu que a câmara tem trabalhado para melhorar os transportes urbanos, dentro das suas possibilidades financeiras.