Mudança de administração na Companhia das Lezírias mexe com figuras do PSD de Benavente

O antigo presidente da CAP, Oliveira e Sousa, vai liderar a administração da Companhia das Lezírias. Para a sua equipa vai Sónia Ferreira, vereadora do PSD na Câmara de Benavente. Outro autarca do PSD em Benavente, Ricardo Oliveira, vai ocupar o lugar de deputado deixado vago por Oliveira e Sousa na Assembleia da República.

O ex-líder da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, foi eleito em Março deputado à Assembleia da República pelo PSD mas a experiência parlamentar não vai durar muito. No próximo mês de Agosto, o empresário agro-florestal de Coruche vai assumir funções como presidente do conselho de administração da Companhia das Lezírias, empresa pública ligada à agro-pecuária e floresta, com sede na freguesia de Samora Correia, garantiu a O MIRANTE fonte do PSD. Vai substituir no cargo António Coelho de Sousa, que agora cessa mandato.

A acompanhar Eduardo Oliveira e Sousa na administração da Companhia das Lezírias vai estar outro nome ligado ao PSD da região. Trata-se de Sónia Ferreira, vereadora social-democrata na Câmara de Benavente e provável candidata ‘laranja’ à presidência desse município nas autárquicas de 2025, que vai assumir as funções de vogal.

Desta dança de cadeiras acaba por beneficiar também Ricardo Oliveira, outro militante do PSD de Benavente, onde é eleito da assembleia municipal, que vai ocupar o lugar de deputado na Assembleia da República deixado vago por Oliveira e Sousa. Ricardo Oliveira, que também já foi vereador na Câmara de Benavente e presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, estava há poucos meses como adjunto do secretário de Estado da Agricultura e líder distrital do PSD, João Moura.

Eduardo Oliveira e Sousa foi escolhido, com alguma surpresa, para ser o cabeça de lista por Santarém da coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), nas eleições legislativas de 10 de Março de 2024. Sem filiação partidária, é natural de Salvaterra de Magos e vive no concelho de Coruche. É engenheiro agrónomo, empresário agrícola e florestal na região do Ribatejo. Foi até meados de 2023 presidente do conselho de administração do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, - onde a CAP é accionista maioritária. Foi também director executivo da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e presidente da direcção da ANPC – Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade, - entre outros cargos.