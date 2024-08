Maria Luísa Oliveira. fotoDR

Professora de Tomar é a nova directora-geral da Administração Escolar

Maria Luísa Oliveira esteve três meses como adjunta do gabinete do ministro da Educação, Ciência e Inovação e foi agora nomeada directora-geral da Administração Escolar. Já foi também vereadora do PSD na Câmara de Tomar e directora do extinto Agrupamento de Escolas Gualdim Pais.