Reparação de bermas na EN365 e construção de estacionamento em Azinhaga

Foram adjudicadas pelo município da Golegã as obras que visam a reparação de bermas na Nacional 365 e a execução de estacionamento que irá substituir o jardim na Rua Dr. Victor Semedo, em Azinhaga. Tal como O MIRANTE noticiou recentemente, os carros que estacionam na Rua Dr. Victor Semedo, por falta de alternativa, impedem a passagem do camião do lixo. A primeira obra ronda os 10.500 euros com IVA e a segunda cerca de 6.700 euros com IVA, segundo nota do município.