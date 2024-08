Azambuja com pontos de carregamento para veículos eléctricos

A Câmara Municipal de Azambuja aprovou o protocolo de colaboração com a Mobi.E. para a implementação do projecto Ruas Eléctricas, para a instalação de pontos de carregamento de veículos eléctricos na via pública. O município possui um Roteiro para a Neutralidade Carbónica de Azambuja 2050, no qual o sector dos transportes é o que mais contribui para as emissões de gases com efeito de estufa (77% no concelho), sendo esta uma das medidas já estabelecidas para o transporte individual.