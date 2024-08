Base logística da Mercadona em Almeirim já está a funcionar

A operação logística da Mercadona na base de Almeirim começou na terça-feira, 23 de Julho, anunciou o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.

A operação logística da Mercadona na base de Almeirim começou na terça-feira, 23 de Julho, anunciou o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), nas redes sociais. “Diria que na prática hoje ‘é o 1.º dia a sério’. Daqui até final do ano a Base Logística vai aumentar a sua actividade até entrar em ‘velocidade de cruzeiro’”, escreveu o autarca.

Na publicação, Pedro Ribeiro deixou alguns dados associados a esse grande empreendimento da cadeia de supermercados espanhola: “A Mercadora passará a ser o maior empregador do concelho. O maior bloco logístico da Mercadona (em Espanha e Portugal) construído num terreno com 440.000 m2, representando um investimento de mais de 250 milhões de euros. Área de construção total de cerca de 120.000 m2, com um armazém de frio de 47.000 m2, um armazém de secos com 50.000 m2 e edifícios destinados a serviços gerais e escritórios. “Irá criar 500 novos postos de trabalho até ao final de 2024, havendo ainda oportunidades em aberto na página web da Mercadona. É considerado um grande investimento que impulsionou e promete continuar a dinamizar a região.