Câmara de Almeirim cria 10 novos postos de trabalho e 4 cargos de direcção

A Câmara de Almeirim criou dez novos postos de trabalho e quatro novos cargos de direcção intermédia, sobretudo para as áreas da educação e serviços de saúde. O maior número de postos de trabalho é de seis, no regime de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Sócio Cultural e Educativa, na categoria de assistentes operacionais. Outros quatro postos de trabalho são a termo resolutivo certo para assistente técnico na área da Escola a Tempo Inteiro. O município abriu também vaga para um cargo de direcção intermédia de 3º Grau da nova unidade da Educação e Serviços de Saúde e três do 4º grau para a Divisão Sócio Cultural e de Educação.

Os contratos termo resolutivo certo e os cargos de direcção intermédia em regime de comissão de serviço são por três anos, com a possibilidade de renovação. Para o município estes postos de trabalho são de grande importância para garantir o normal funcionamento dos serviços, sobretudo na área da educação que está a preparar o novo ano lectivo.