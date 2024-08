Câmara de Almeirim vai investir 287 mil euros na compra de viaturas

A Câmara de Almeirim vai lançar um concurso para adquirir várias viaturas para os serviços municipais, num valor até cerca de 287 mil euros, ao qual acresce o IVA. A aquisição dos veículos justifica-se pela necessidade de reforçar o parque automóvel para a continuidade e a qualidade dos serviços e para garantir a eficiência operacional. A aquisição vai ser feita através de locação financeira.

O concurso está dividido em cinco lotes, sendo que o primeiro refere-se a duas viaturas de cabine simples com báscula e o segundo é para o mesmo número de viaturas mas com cabine dupla e sem báscula. A autarquia quer ainda adquirir uma carrinha 4x4 com cabine simples e caixa de madeira, e no quarto lote está prevista a aquisição de uma viatura de nove lugares. O último lote é para três ligeiros tipo Toyota Yaris 1.5 Hybrid.

Segundo as condições do concurso, a aquisição dos veículos será feita por instituição de crédito, sociedade financeira ou sociedade de locação financeira a indicar pelo município.