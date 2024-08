CENFIM de Santarém com vagas para cursos de jovens em Setembro

O Núcleo do CENFIM de Santarém inicia em Setembro cursos para jovens, com equivalência ao 9º e ao 12º ano de escolaridade. Os cursos têm como apoios sociais o pagamento do passe na totalidade, bolsa de formação de 50 euros mensais, subsídio de refeição de 6 euros por dia e possibilidade de subsídio de alojamento no valor de 152 euros por mês.

Os cursos em que os jovens se podem inscrever são dois. O de electromecânica, que dá equivalência ao 9º ano (Nível 2), é direccionado a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, com o 6º ou 7º anos concluídos ou frequência do 8º ano, com a duração de 2.366 horas com 210 horas de estágio incluído. O outro curso é o de Manutenção Industrial, com equivalência ao 12º Ano (Nível 4), direccionado a Jovens com o 9º ano concluído, com a duração de 4.145 horas com 1.500 horas de estágio incluído (300 horas no 1º ano, 450 horas no 2º ano, 750 horas no 3º ano).