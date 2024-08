É preciso reforçar a fibra óptica em Salvaterra de Magos

Sou morador em Salvaterra de Magos (Vila Magos), na Rua Cidade Amesterdão, e venho por este meio denunciar a falta de vontade em reforçar a rede de fibra óptica na Vila Magos. Moro nesta vila há mais de dois anos e desde essa altura que me deparo com ausência de redes internet e TV. Tive que optar pela linha ADSL cheia de problemas, lenta! A câmara municipal diz que não é da sua competência e que é da DST Comunicações (em Braga) a quem pertencem as redes de comunicações.

Em contacto com a DST por mail não se mostrou disponível em resolver (reforçar) a situação. Os antigos moradores têm acesso às redes mas a Vila Magos continua a crescer com mais moradias e não há reforço para os novos moradores e o descontentamento é geral.

José Manuel Pereira