Escola Básica e Secundária de Alpiarça é a melhor no ranking distrital

A Escola Básica e Secundária José Relvas, de Alpiarça, é a melhor classificada do distrito de Santarém no ranking de 2023 das melhores escolas secundárias, ocupando a 48º posição com uma média de 13.76, seguida pela Escola Básica e Secundária Drª. Judeite Andrade, de Sardoal, em 65º lugar, com 13,20. No ranking divulgado no mês de Julho, estão ainda no top 100 o Centro de Estudos de Fátima que ficou em 82º com uma média de 12.92, e a Escola Secundária de Santa Maria do Olival, em Tomar, na 87º posição com média de 12.89.

Na última reunião camarária de Sardoal, o presidente do município Miguel Borges felicitou a escola pelo bom lugar no ranking. “Já nos tem habituado, há muito tempo, a ter bons resultados nos rankings das escolas”, congratulou o autarca do PSD. O vereador socialista Pedro Duque também parabenizou a escola do Sardoal pelo bom desempenho a vários níveis e pelos bons resultados em indicadores distintos. Em 2022 a Escola Básica e Secundária Drª. Judite Andrade, ficou em 33º lugar no ranking nacional de escolas, com uma classificação média de 14,31, a sua melhor de sempre.