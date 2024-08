Igreja de Amiais de Baixo com acesso para pessoas com mobilidade reduzida

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Graça, de Amiais de Baixo, vai receber um apoio da Câmara de Santarém no valor de 10.601 euros destinado a financiar a instalação de uma plataforma no templo para transporte de pessoas com mobilidade reduzida. A escada de acesso à igreja é íngreme, o que dificulta o acesso a quem tem mais dificuldade de locomoção.

A atribuição deste apoio financeiro é uma competência municipal e tem como objectivo dotar as várias infraestruturas do concelho das melhores condições de utilização para os seus utentes, justifica a Câmara de Santarém em nota de imprensa.