Município cede imóvel à Junta de São João da Ribeira e Ribeira de São João

A Câmara de Rio Maior cedeu gratuitamente à Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João o edifício onde funciona a casa mortuária e a sede do Agrupamento dos Escuteiros de São João da Ribeira. O objectivo é que a junta de freguesia promova uma gestão mais próxima e adequada do imóvel para desenvolvimento de actividades, em prole da comunidade e associações da freguesia.

A assinatura do contrato de comodato foi rubricada pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João, Leandro Jorge, num momento também presenciado pela vereadora com o pelouro do Património, Carla Dias.