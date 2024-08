Obras na Extensão de Saúde de Alcoentre só para Novembro

O concurso público para as obras na Extensão de Saúde de Alcoentre deverá ser lançado no início de Agosto e as obras poderão começar em Novembro. O projecto está a ser analisado pelos técnicos, para depois ser lançado o concurso para a empreitada. A informação foi dada pela vereadora Ana Coelho, em reunião do executivo municipal de Azambuja, após queixas do presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Francisco Morgado. “Há tantos comunicados da câmara sobre isto que as datas não batem certo. Vejam se são mais precisos nas informações porque sou abordado todos os dias pelas pessoas que querem saber quando começam as obras”, disse o autarca de Alcoentre.

A Extensão de Saúde de Alcoentre está encerrada há um ano e meio. Tal como O MIRANTE noticiou em Junho de 2023, a obra foi contemplada no programa de investimentos “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas”, do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. No aviso publicado a 16 de Junho, a intervenção surgiu com uma verba de 250 mil euros que carecia de apresentação de candidatura, na altura, por parte da Administração Regional de Saúde, que teve de voltar a ser apresentada em 2024, desta vez pelo município, que assumiu competências na área dos equipamentos de saúde.

Ainda em Alcoentre, os cuidados de enfermagem só podem passar a ser feitos no quartel dos bombeiros mediante autorização da Entidade Reguladora da Saúde. Ana Coelho diz que o assunto já foi remetido para a Unidade Local de Saúde.