Torres Novas assinala Dia Internacional da Juventude

O Jardim das Rosas e a Praça do Peixe, em Torres Novas, voltam a receber actividades que visam assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se celebra a 12 de Agosto. O município vai promover um conjunto de actividades de participação gratuita direccionadas a menores de 30 anos. No Jardim das Rosas, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00, haverá animação com insufláveis, jogos infantis, pinturas faciais, jogos tradicionais, entre outros. A partir das 21h00, haverá música na Praça do Peixe com a banda “Shakra”, seguindo-se o DJ Rocky Marciano das 23h00 até à 01h00.