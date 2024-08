Escola Superior de Saúde de Santarém forma mais 94 enfermeiros

A Escola Superior de Saúde de Santarém assinalou o encerramento do 35º Curso de Enfermagem que terminou com a graduação de 94 novos licenciados. A cerimónia teve lugar no dia 19 de Julho no auditório da escola. Os novos finalistas receberam as insígnias, símbolo da enfermagem, e leram em conjunto o compromisso de honra que assinala a transição de estudantes para profissionais.

A directora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Hélia Dias, destacou que o curso de enfermagem ministrado em Santarém é um dos 45 cursos superiores a nível nacional que tem uma taxa de empregabilidade de 100%. “É uma referência que nos enaltece e isso é o resultado do trabalho de todos”, assinalou. O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Saúde, Alfredo Amante, congratulou os novos enfermeiros, reconhecendo o seu trabalho e dedicação no percurso escolar, e deixou uma palavra de apreço e consideração a todos os pais e familiares. O autarca destacou ainda o papel que os enfermeiros têm na sociedade. “Esta profissão é uma das mais nobres no mundo actual, pois o trabalho que irão desenvolver quer no aspecto técnico quer no aspecto social e humano é de grande importância”, declarou.

Durante a sessão foram ainda atribuídos prémios de mérito, designadamente o prémio Albergaria Martins e o prémio Ernesto da Fonseca. “Aquando da criação desta Escola em 1973, o doutor Albergaria Martins e o enfermeiro Ernesto da Fonseca foram dois dos seus fundadores. Pelo profissionalismo sempre demonstrado, pela dedicação, pela responsabilidade, mas sobretudo pelos seus valores morais e humanistas e pela amizade a esta escola, em momentos diferentes e por razões diferentes foi seu desejo premiar os melhores alunos”, referiu Hélia Dias.