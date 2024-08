Êxito do programa de voluntariado jovem em Tomar obriga a aumento de investimento

Devido ao sucesso e grande procura do Programa de Voluntariado Jovem do Município de Tomar, cujo primeiro turno se iniciou há cerca de uma semana, a câmara municipal aumentou o orçamento disponível para a iniciativa, de modo a poder acolher um maior número de jovens interessados. As inscrições decorreram até dia 31 de Julho para os jovens dos 15 aos 25 anos de idade, com residência no concelho de Tomar. O programa tem uma ocupação máxima de 30 horas por semana, com direito a uma bolsa de 2,55 euros/hora, decorrendo os próximos turnos de 1 a 14 de Agosto, 15 a 31 de Agosto, 1 a 15 de Setembro e 16 a 30 de Setembro. Para a realização do projecto foi necessária uma parceria de diversas entidades que se associaram e aceitaram o convite de acolher os jovens durante os meses de Verão.

O programa pretende que os jovens possam vivenciar experiências gratificantes, ampliar as suas relações sociais e desenvolver competências a nível pessoal, num espírito de participação e cidadania. As actividades a desenvolver abrangem diferentes áreas como a saúde, ambiente, cultura, património, desporto, programas de ocupação de tempos livres, entre outros. A Câmara Municipal de Tomar procura, assim, que o período de férias dos jovens seja bem passado com a satisfação de, através do voluntariado, terem cumprido um serviço útil à comunidade.

Recorde-se que o voluntariado tem sido uma prática frequente em Tomar. Nos últimos anos tem decorrido o projecto “Vamos proteger a Mata Nacional dos Sete Montes”, espaço verde de eleição na cidade de Tomar, e um dos locais mais visitados pelos turistas.