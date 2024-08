Mação tem nova médica de família graças a incentivos municipais

O Centro de Saúde de Mação tem uma nova médica ao serviço graças a um contrato assinado entre o município de Mação e a profissional de saúde. A autarquia tornou público que a médica Maria Silvestre Domingos ingressou no Centro de Saúde de Mação por mobilidade, em resultado do regulamento de incentivos à fixação de médicos que atribui um incentivo financeiro de até 2500 euros mensais a cada médico de família que se fixe no concelho, até um máximo de três profissionais de saúde.

A Câmara de Mação, liderada por Vasco Estrela (PSD), decidiu lançar um pacote de medidas de incentivo à fixação de médicos para tentar resolver um problema que afecta a população maioritariamente idosa, dispersa por mais de cem povoações num território superior de 400 km2, e que necessita de acompanhamento médico e cuidados regulares. “No concelho de Mação há um grande número de utentes que sofrem constrangimentos no acesso a consultas, pela falta de médicos de família. Em breve será lançado novo período de candidaturas ao abrigo do Regulamento de Incentivos à Fixação de Médicos do Município de Mação”, informa a autarquia.