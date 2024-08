Tomar faz pressão para melhorar estado de conservação da Mata dos Sete Montes

A vereadora do Partido Social Democrata (PSD), Lurdes Ferromau Fernandes, voltou a partilhar a preocupação com o estado actual da Mata Nacional dos Sete Montes. A autarca questionou a maioria socialista sobre o protocolo celebrado entre o município e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), em que um dos grandes objectivos era a recuperação daquele que é considerado um dos ex-líbris da cidade templária.

Lurdes Fernandes recordou uma actividade que tinha sido realizada em 2021 na Mata, mais concretamente na Alameda dos Freixos, onde foram plantadas árvores, numa iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. “É com grande tristeza que vemos que as árvores desapareceram, as placas estão todas no chão, nada mais foi feito. Estas crianças, que em 2021 estiveram neste projecto, não sei como é que se sentirão hoje quando forem à Mata”, sublinhou a vereadora do PSD.

Filipa Fernandes, vice-presidente da autarquia, explicou que a manutenção da Mata é da responsabilidade do ICNF, realidade que condiciona a actuação do município. A autarca socialista referiu que o município tem procurado ter alguma responsabilidade e que para isso foram colocados assistentes operacionais na Mata, sobretudo para vigilância, sendo que, no que toca à gestão do espaço, a câmara não pode agir. A vice-presidente assegurou que o executivo tem feito pressão para resolver os problemas: “quero deixar claro que da parte da câmara municipal também nos preocupa e por isso temos feito aquilo que nos é possível junto da entidade oficial que gere a Mata Nacional dos Sete Montes”, concluiu.