Unidade de Saúde Local Lezíria reforçada com quatro médicos de família

Está ainda prevista a contratação de mais nove médicos de Medicina Geral e Familiar através de concurso que se iniciará em breve, anunciou a ULS Lezíria.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria saudou a recepção de quatro novos médicos de família, tendo sublinhado a importância da captação e fixação de profissionais de saúde. Citada em comunicado, na sequência da recepção a dois dos quatro médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar, a presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Tatiana Silvestre, realçou o “compromisso contínuo” da ULS Lezíria em “atrair e reter profissionais de saúde qualificados”.

O Governo autorizou a ULS Lezíria a contratar 56 médicos de várias especialidades, entre os quais 25 profissionais recém-especialistas em medicina geral e familiar, segundo anunciado no dia 9 de Julho. No dia 26 de Julho, o director clínico da ULS Lezíria, João Soares Ferreira, também destacou os “esforços contínuos para melhorar os cuidados de saúde primários (CSP) na região, sublinhando os progressos já alcançados e delineando metas para o futuro. De acordo com o director clínico, além destes quatro médicos, prevê-se ainda a contratação de mais nove médicos de Medicina Geral e Familiar através de “concurso que se iniciará em breve”.

O director clínico aproveitou a ocasião para destacar a “mudança de paradigma que se tem verificado”, com a maioria das unidades de saúde a transitar para o modelo B. “Actualmente, restam apenas cinco Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), sendo que duas delas têm o potencial de progredir para USF”, segundo a visão do responsável. “Sobram cinco UCSP, sendo que duas delas têm critérios, na nossa visão, para que possam progredir. Será um trabalho que queremos iniciar”, acrescentou.

O comunicado indica que, para além dos dois médicos agora integrados, a ULS da Lezíria também contratou duas médicas, uma das quais recém-colocada em Almeirim, e uma outra, que iniciará funções na próxima semana na USF Chamusca.

A ULS Lezíria entrou em funcionamento em Fevereiro e é constituída por cerca de dois mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos auxiliares de saúde. Presta cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados e a sua área de influência abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.