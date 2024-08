Vila Franca de Xira dinamizou festas ao pôr-do-sol com vinho municipal

O município de Vila Franca de Xira promoveu durante o mês de Julho um conjunto de festas ao pôr do sol com música ao vivo e degustação dos vinhos municipais Encostas de Xira, na Quinta Municipal da Subserra em Alhandra. A primeira edição do “Encostas de Xira Sunset” realizou-se a 13 de Julho e contou com a presença de dezenas de participantes que quiseram combinar o aroma do vinho com o sabor da gastronomia, música ao vivo e a paisagem sobre o rio Tejo, sendo considerado um sucesso pela organização.

Ao dispor dos participantes estiveram provas dos vinhos Encostas de Xira tinto, branco ou rosé, incluindo petiscos. O evento contou com uma banda residente, os MT80, composta por Nuno Ferreira, Fábio Rodrigues e Lucas Ferreira, onde o músico convidado foi Carlos Barquinha.