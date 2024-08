Ciclos de cinema em freguesias do concelho de Ourém

Pelo segundo ano consecutivo, a Albardeira Associação Cultural propõe um Ciclo de Cinema Português, disperso, desta vez, por quatro freguesias do concelho de Ourém. A 15, 17, 24 e 31 de Agosto há sessões no Olival, Rio de Couros, Caxarias e Alburitel. A iniciativa segue-se aos ciclos temáticos de cinema que a Albardeira programou no Teatro Municipal de Ourém entre Fevereiro e Maio deste ano, e que culminaram com uma mostra de filmes premiados (incluindo “Dias Perfeitos” de Wim Wenders).