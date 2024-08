Galeria Municipal do Entroncamento acolhe exposição de desenho

A Galeria Municipal do Entroncamento acolhe, entre os dias 17 e 29 de Agosto, a exposição de desenho “Partilhar Emoções”, de Fernando Ferreira. O desenho sempre esteve presente na vida de Fernando Ferreira. Na adolescência dedicou-se à realização de banda desenhada e começou aqui o despertar de um profundo interesse e carinho pela arte. Da banda desenhada à pintura e escultura foi um passo, tendo participado desde então de forma regular em exposições colectivas e individuais. Licenciado em Educação Visual, exerce a actividade de professor há vários anos.

A inauguração da exposição decorreu no sábado, dia 17 de Agosto, e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, até dia 29 de Agosto, entre as 14h00 e as 18h00, e ao sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.