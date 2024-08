Um roteiro em Abrantes de cinco quilómetros que faz viagem ao passado

Roteiro “Portas d’Abrantes” está disponível e pode ser solicitado no posto de turismo da cidade.

O concelho de Abrantes tem um roteiro, elaborado a partir dos mapas e plantas militares de Abrantes dos séculos XVIII e XIX, que mostra as antigas portas e defesas da então vila. “Portas d’Abrantes é o nome do projecto que envolve um percurso pedestre circular com cerca de cinco quilómetros e passa pelas antigas defesas e oito portas da antiga praça de guerra, regressando ao ponto inicial após passar pelo Castelo.

O roteiro foi produzido com a colaboração de José Manuel d´Oliveira Vieira. O munícipe de Abrantes convida os interessados a passar pelo Posto de Turismo de Abrantes, na Esplanada 1º de Maio, e a pedir o roteiro, partindo à descoberta das antigas portas e defesas de Abrantes.