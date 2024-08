50 mil pessoas assistiram em Ourém à chegada de uma etapa da Volta a Espanha

População de Ourém e de concelhos vizinhos reuniu-se para receber pela primeira vez uma etapa da Volta a Espanha em bicicleta. Estima-se cerca de 50 mil pessoas na recepção aos atletas.

Ourém recebeu pela primeira vez na sua história uma etapa da Volta a Espanha e foi muita a animação e o público que se juntou para assistir a uma das grandes provas internacionais de ciclismo. A “La Vuelta” foi o pretexto para cerca de 50 mil pessoas se juntarem em Ourém, numa prova que é transmitida para todo o mundo e que reúne os maiores ciclistas de estrada da actualidade.

A segunda etapa ligou Cascais a Ourém num total de 194 quilómetros e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) conquistou a vitória numa chegada ao sprint, batendo Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), seguido de Corbin Strong (Israel Premier Tech). Com este resultado o belga Wout van Aert arrebatou a liderança da classificação geral individual, vestindo pela primeira vez a camisola vermelha de líder da La Vuelta. O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) manteve o 10.º lugar no ranking geral, a 22 segundos do líder.

A receção da La Vuelta é um momento incomparável para o concelho de Ourém, permitindo uma projecção internacional sem precedentes e um dia de muita alegria para todos os entusiastas oureenses do ciclismo, assim como para todos aqueles que ao longo deste dia visitaram o concelho. Na cerimónia do pódio, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, foi agraciado com uma distinção pelo contributo e trabalho desenvolvido para que esta etapa tenha sido um sucesso e uma verdadeira festa de Ourém para todo o mundo.