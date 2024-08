Alenquer Real Club com treinos de captação de futsal

Todos os nascidos em 2012 e 2013 podem experimentar a modalidade de futsal no Alenquer Real Club e ter possibilidade de ingressar na equipa de infantis.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Alenquer Real Club está a preparar a nova fase da equipa de infantis de futsal, que vão jogar na primeira divisão na próxima época desportiva. O clube vai levar a cabo treinos de captação de 27 a 30 de Agosto, no Pavilhão da Escola Secundária Damião Goes, em Alenquer. Os treinos são abertos a todos os nascidos entre 2012 e 2013. “Se tens ambição, dedicação e vontade de alcançar novos patamares, esta é a tua oportunidade”, sublinha o clube através da sua página oficial no Facebook.