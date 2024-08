Atleta da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere sagra-se vice-campeão na Dinamarca

Cristiano Santos, da secção de natação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, sagrou-se vice-campeão absoluto na prova de águas abertas “Copenhagen Beach Swim – 01”, realizada no sábado, 10 de Agosto, em Copenhaga, na Dinamarca. Competiram atletas de mais de uma dezena de nacionalidades e, segundo a secção, a prova de cinco quilómetros decorreu “num mar agitado com corrente, contra-corrente e água a 17 graus”. Cristiano Santos liderou a prova quase até ao final, segundo a mesma nota de imprensa, que destaca ainda a prestação de Sebastião Santos, que terminou em 25º lugar da geral.