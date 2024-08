Bernardo Capote e Carolina Lucas vencem Street Workout junto ao Sorraia

A zona ribeirinha de Samora Correia acolheu, dia 17 de Agosto, o Campeonato Nacional de Street Workout 2024. Os melhores atletas de Portugal da modalidade, que se baseia nos atributos de força e agilidade dos praticantes, disputaram o título nacional e vão representar o país no Campeonato Mundial. De notar o crescente número de praticantes femininos.

Bernardo Capote foi primeiro classificado no campeonato masculino, seguido de Tiago Leitão, que foi segundo posicionado, e Miguel Silva, terceiro na tabela. Carolina Lucas conquistou o primeiro lugar no campeonato feminino, enquanto Márcia Cabral foi segunda e Eva Ferreira, terceira classificada.