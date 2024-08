Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo quer crescer para três localidades

Estão abertas as inscrições para a 12ª época do Campeonato Amador Futsal do Ribatejo. Desde 2012 que o projecto, fundado e orientado por escalabitanos, tem vindo a fazer o seu caminho, tendo esta época (2024-2025) o objectivo de crescer para três localidades da região ribatejana: Vale do Paraíso, Benavente e Vila Nova da Barquinha. Os interessados devem contactar o 916945499 ou email caf_ribatejo@hotmail.com. As provas estão previstas iniciar em Outubro deste ano.