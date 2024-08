Samora Correia recebeu Campeonato de Street Workout

A zona ribeirinha de Samora Correia foi palco no sábado, 17 de Agosto, do Campeonato Nacional de Street Workout. Atletas masculinos e femininos mostraram toda a sua força e agilidade nesta competição gratuita. O evento é organizado pela equipa local Flow in the Bar, com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.