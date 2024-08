Voltas a Portugal em bicicleta animam Alenquer

3ª Volta a Portugal Feminina Sub-19 e 16ª Volta a Portugal Cadetes em bicicleta vão passar pelo concelho de Alenquer no dia 25 de Agosto.

Alenquer volta a marcar presença no panorama velocipédico nacional e vai ser palco da 3ª Volta a Portugal Feminina Sub-19 e a 16ª Volta a Portugal Cadetes. As provas começam dia 23 de Agosto e um contingente de cerca de 200 atletas de bicicleta passa pelo concelho dia 25 de Agosto, domingo.

O percurso de ambas as provas é o mesmo e a 3ª etapa arranca de Alpiarça para terminar numa subida de primeira categoria de montanha na Serra de Montejunto. Entre estes dois pontos, os ciclistas atravessarão Ota, Alenquer (com contagem de montanha de terceira categoria), Aldeia Gavinha, Aldeia Galega da Merceana (com meta volante) e Vila Verde dos Francos.

Na 3ª Volta a Portugal Feminina Sub-19, a entrada calculada pelo concelho previsivelmente acontece a partir das 15h29. De manhã, os jovens de 15 e 16 anos da 16ª Volta a Portugal Cadetes farão a sua entrada por Ota, no mesmo trajecto, prevendo-se que o primeiro corredor passe por aquela freguesia a partir das 11h14. O intuito das competições organizadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, e que contam com o Município de Alenquer como parceiro, é fomentar e desenvolver a prática desportiva dos mais jovens, numa modalidade que tem grande tradição no território.