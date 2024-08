Alterações na toponímia causam transtornos em Tomar

O tema foi abordado por Tiago Carrão, vereador do PSD, na última reunião de Câmara de Tomar.

O autarca explicou que os editais elaborados pela autarquia, relativamente às mudanças na toponímia do concelho, não têm chegado à entidade responsável, situação que provoca transtornos aos cidadãos na hora de registarem a sua morada.

Há cidadãos no concelho de Tomar que não conseguem registar a sua morada devido a alterações na toponímia do concelho. O vereador do PSD, Tiago Carrão, começou por explicar: “têm acontecido alterações à toponímia do concelho, são elaborados os respectivos editais pela câmara municipal, mas depois esses editais não têm chegado à entidade responsável”, disse, acrescentando que os editais não chegam ao código postal e que, por isso, não tomam o efeito prático. “O cidadão vai para fazer, por exemplo, a renovação do cartão de cidadão e a morada ainda não consta”, alertou o autarca. Tiago Carrão deixou a nota de que, quando o edital é realizado, é necessário fazer o resto do processo. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), disse desconhecer do problema, explicando, no entanto, que em regra não é isso que acontece: “quando há alguma alteração, aliás ela só faz sentido, só toma efeito, se for comunicada e é o que acontece”, sublinhou. O autarca socialista referiu ainda que as entidades, como os CTT e o Instituto de Registos e Notariado, por vezes podem demorar mais tempo a efectivar, mas que esse tempo não costuma ser longo, vincou.