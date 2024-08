Ambulância e veículo de combate a incêndios reforçam Bombeiros de Tomar

Os Bombeiros do Município de Tomar passaram a contar com dois novos veículos, um tanque táctico florestal e uma ambulância, que foram apresentados, no quartel, na sexta-feira, 9 de Agosto, ao presidente da câmara Hugo Cristóvão. O primeiro veículo resulta de um contrato de comodato realizado entre o município e a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o objectivo de aumentar a capacidade de resposta no combate aos incêndios rurais, nos territórios onde, face à área florestal, se verifique uma maior carência de veículos. Irá entrar ao serviço após instrução de condução e de manuseamento dos equipamentos, nomeadamente da bomba de incêndio.

A ambulância surge no âmbito da substituição de veículos e equipamentos previstos pela câmara municipal para o corpo de Bombeiros do Município de Tomar. Trata-se de uma ambulância de socorro, adquirida à empresa Sodicentro - Comércio de Veículos, Lda., e que vem substituir uma das existentes, melhorando assim a resposta e comodidade no socorro aos munícipes. Além dos equipamentos normais de socorro pré-hospitalar, tal como equipamentos de imobilização para situações de trauma e acidentes, monitor de parâmetros vitais e oxigenoterapia, vem equipada com um desfibrilhador automático externo. Entrará ao serviço logo que haja homologação após inspecção técnica do INEM, segundo adianta a autarquia.