Bombeiros da região simulam resgate em vala recorrendo a cão de busca

A equipa de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) dos Bombeiros do Cartaxo realizou na terça-feira, 13 de Agosto, em conjunto com as equipas cinotécnicas dos Bombeiros de Sardoal e Constância, um exercício de instrução em intervenção e salvamento em valas. A simulação iniciou-se com a localização da vítima pelo cão de busca dos Bombeiros de Sardoal. Em seguida, a vala foi revestida e reforçada com tábuas para prevenir desabamentos, permitindo que a vítima, que se encontrava soterrada, fosse resgatada com sucesso utilizando os meios de resgate apropriados.