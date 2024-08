Bootcamp da Educação no Cartaxo para assistentes operacionais e técnicos

O Bootcamp da Educação realiza-se a 4 de Setembro e vão estar envolvidos cerca de 150 assistentes operacionais e 20 assistentes técnicos. O objectivo é motivar os operacionais e prepará-los para a educação do século.

Os assistentes operacionais e técnicos das escolas do concelho do Cartaxo vão participar na quarta-feira, 4 de Setembro, no Bootcamp da Educação organizado pelo município como uma aposta contínua de formação e motivação dos seus colaboradores. Os cerca de 150 assistentes operacionais e 20 assistentes técnicos serão divididos em seis grupos para percorrer seis estações com temas distintos.

Os principais objectivos da iniciativa são, segundo o município, trabalhar competências individuais de empoderamento e valorização da profissão para o envolvimento, o entusiasmo e a predisposição necessária para o trabalho em equipa em contexto escolar; conhecer e explorar as potencialidades do mindfulness como ferramenta de autorregulação que permite autogestão em momentos de stress; conhecer as plataformas de gestão escolar; compreender e conhecer estratégias relacionais que criem sinergias entre os colaboradores e que actuem ao nível das barreiras e obstáculos da comunicação, para um melhor bem-estar de toda a comunidade escolar; conhecer o papel dos assistentes operacionais nas regras de organização dos refeitórios escolares; esclarecer métodos de segurança no trabalho e higiene em contexto escolar.

Escola Virtual acessível a todos

O município do Cartaxo vai disponibilizar o acesso à Escola Virtual a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico ao ensino secundário e respectivos docentes dos dois agrupamentos do concelho no próximo ano lectivo. Cerca de 2500 alunos passam a ter acesso a um conjunto de funcionalidades e recursos interactivos exclusivos de auxílio ao estudo. Aos docentes são disponibilizados conteúdos de todas as disciplinas disponíveis na Escola Virtual, bem como ferramentas de ensino colaborativo, monitorização de desempenho e gestão do processo de aprendizagem.