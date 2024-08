Céu em Samora Correia encheu-se de balões brancos na despedida de Miguel Ferro

Miguel Ferro, 24 anos, faleceu num acidente de mota na Nacional 118, em Salvaterra de Magos. Família e amigos despediram-se na quarta-feira, 14 de Agosto, numa homenagem repleta de emoção.

Miguel Ferro, de 24 anos, residente em Samora Correia, no concelho de Benavente, é o jovem motociclista falecido numa trágica colisão contra um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, a 9 de Agosto. A Escola Profissional de Salvaterra de Magos, onde foi estudante de electrónica, emitiu nas suas redes sociais uma nota de pesar recordando-o como um rapaz “de sorriso fácil e doce, cheio de sonhos e projectos para concretizar”.

O seu corpo esteve em câmara ardente na capela mortuária do cemitério de Samora Correia na terça-feira, 13 de Agosto, até às 11h00 da manhã seguinte. Seguiu para a Igreja Matriz onde foi celebrada a missa e de seguida foi para o crematório da Quinta do Conde. A pedido da família, todos os acompanhantes levaram roupa branca e balões brancos para lançar ao céu no final da missa.

O alerta para o acidente que vitimou Miguel Ferro foi dado às 12h40 de sexta-feira, 9 de Agosto, e Miguel Ferro foi transportado em estado grave para o Hospital de Santarém, depois de ter sido mobilizado um helicóptero do INEM. Miguel Ferro cresceu na zona do Porto Alto e actualmente frequentava a Licenciatura em Engenharia Mecânica no Politécnico de Setúbal. Em Maio deste ano realizou, com a namorada, uma viagem de mota aos Picos da Europa.