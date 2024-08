Começou terceira fase do Programa de Voluntariado Jovem de Tomar

O terceiro turno do Programa de Voluntariado Jovem do Município de Tomar vai prolongar-se até 31 de Agosto. Recorde-se que a iniciativa teve tanto sucesso junto dos participantes que levou a autarquia a aumentar o orçamento disponível para a mesma de forma a conseguir acolher um maior número de jovens interessados.

Os participantes foram recebidos no salão nobre, pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, e pela vereadora Rita Freitas, antes de serem reencaminhados para os locais diversos onde vão realizar o voluntariado. O programa, destinado a residentes no concelho de Tomar com idades entre os 15 e os 25 anos de idade, tem a duração de duas semanas por turno, com uma ocupação máxima de 30 horas por semana, com direito a uma bolsa de 2,55€/hora, decorrendo até final de Setembro.