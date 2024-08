Faleceu depois de cair de mota de água em Ferreira do Zêzere

Um homem de 64 anos faleceu no Hospital de Abrantes, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, após ter ficado gravemente ferido na sequência de uma queda de mota de água na Praia Fluvial da Castanheira, em Ferreira do Zêzere, também conhecida por Lago Azul, na Albufeira de Castelo de Bode. As informações foram confirmadas por O MIRANTE junto de fonte próxima da instituição de saúde, que adiantou que a causa da morte foi um “politrauma” depois de várias horas de tentativa de reanimação.